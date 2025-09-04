Макрон заявив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України

Еммануель Макрон. / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України.

Про це він сказав, виступаючи в Єлисейському палаці в Парижі, повідомляє видання dpa.

З його слів, робота, проведена військовими керівниками після зустрічі у Білому домі в серпні, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.

"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", - наголосив Макрон.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph розкрило деталі гарантій безпеки для України. За інформацією видання, Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні.

Так, деякі країни Європи висунули ідею створення демілітаризованої буферної зони для розділення українських та російських військ після закінчення бойових дій. Її можуть патрулювати миротворці або спостерігачі. Окрім того, тривали переговори щодо запровадження безпольотної зони, щоб Україна могла впевнено знову відкривати комерційні авіаційні маршрути.