Макрон закликав обмежити використання права вето в ООН у разі масових злочинів

Про це він заявив під час загальних дебатів 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, - пише Укрінформ.

“Мені хотілося б, щоб ми нарешті зайнялися реформою Ради безпеки, аби вона була більш представницькою, аби працювали нові постійні члени. І щоб вона справді могла грати свою роль, обмежуючи використання права вето у разі масових злочинів”, - зауважив Макрон.

Він закликав членів ООН до дій, щоб Росія відмовилася від війни проти України.

“Ідеться не про те, щоб обрати табір між Сходом і Заходом чи Північчю та Півднем. Ідеться про відповідальність усіх, хто поважає Статут ООН і нашу найбільшу цінність та добро - мир. Оскільки, окрім війни, йдеться про розкол світу внаслідок прямих та непрямих наслідків цього конфлікту”, - резюмував французький лідер.

"Наші цінності універсальні, саме тому вони ніколи не повинні стояти на службі сили, яка порушує ці принципи. В останні роки ми дуже ліберально чинимо з цими цінностями, і це помилка», - підкреслив Макрон.

“Коли я чую, що Росія говорить про те, що вона готова працювати над новими формами співробітництва, над новим геопорядком без гегемонії, це звучить чудово. Але виходячи із чого? Захоплення сусіда? Зневажання принципів, які не подобаються? Хто сьогодні поводиться як гегемон? Хіба не Росія?”, - підсумував Макрон.

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Нагадаємо, після заяв про проведення "референдумів", у Росії можуть заявити про загальну мобілізацію. Адже російські загарбники можуть вважати вогневий вплив на окуповані частини Херсонської, Запорізької областей та "ЛДНР" посяганням на "свої" території. Проте, на думку військового експерта Петра Черника, оголошенням мобілізації РФ лише пришвидшить свій колапс.

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