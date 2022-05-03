Макрон закликав Путіна продовжити евакуацію з "Азовсталі" у Маріуполі

Макрон закликав Путіна продовжити евакуацію з "Азовсталі" у Маріуполі

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна дозволити продовжити евакуацію із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де все ще залишаються цивільні та військові українці.

У телефонній розмові з кремлівським диктатором Макрон наголосив на "надзвичайній серйозності наслідків загарбницької війни, яку Росія веде проти України".

Про це повідомляє Єлисейський палац.

"Еммануель Макрон висловив глибоку стурбованість Маріуполем та ситуацією на Донбасі та закликав Росію дозволити продовження розпочатої останніми днями евакуації із заводу "Азовсталь" у координації з гуманітарними суб’єктами", — йдеться в повідомленні.

Президент Франції закликав РФ дозволити евакуйованим самим вибирати куди їхати з Маріуполя, відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Також Макрон:

висловив готовність працювати із компетентними міжнародними організаціями, щоб допомогти зняти російську блокаду експорту українського продовольства через Чорне море;

закликав Росію виконати свої зобов'язання постійного члена Ради Безпеки, "поклавши край цій нищівній агресії";

повідомив про свою постійну готовність працювати над умовами досягнення миру шляхом переговорів, "щоб забезпечити повну повагу до суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, що у неділю, 1 травня, вдалося розпочати евакуацію людей із «Азовсталі».

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