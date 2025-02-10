Макрон закликав Трампа "вирішити проблему з Україною", а не погрожувати Європі

Французький лідер наголосив, що Євросоюз не повинен бути "головною проблемою для США".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий до прямої конфронтації з президентом США Дональдом Трампом у разі запровадження тарифів на товари з Євросоюзу.

Про це французький лідер сказав у інтерв’ю CNN.

Макрон пригрозив, що американці відчують на собі тиск будь-яких тарифних заходів у вигляді підвищення цін.

Президент Франції наголосив, що Євросоюз не повинен бути "головною проблемою для США".

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"Нам слід вирішити проблему з Україною. Нам слід вирішити ситуацію на Близькому Сході. Хіба Євросоюз – це ваша першочергова проблема? Ні, я не думаю. Ваша перша проблема – це Китай, так що вам треба сконцентруватися на цьому", – висловився Макрон.

Він акцентував, що Європа є союзником США.

"І якщо ви хочете, щоб Європа більше займалася інвестиціями та питаннями оборони та безпеки, якщо ви сподіваєтеся на розвиток, який, як я вважаю, в інтересах США, не треба шкодити європейській економіці, погрожуючи їй тарифами", – наголосив президент Франції.

Нагадаємо, напередодні Трамп анонсував взаємні мита для багатьох країн, що стане значною ескалацією його наступальних дій, спрямованих на розрив і зміну глобальних торгових відносин у США.