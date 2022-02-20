Макрон запевняє, що піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність та мир у Європі

Макрон запевняє, що піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність та мир у Європі

Якщо для досягнення цієї мети потрібен новий закордонний візит, він його здійснить.

Президент Франції Еммануель Макрон готовий зробити нові зусилля, щоб досягти деескалації ситуації навколо України.

Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на Єлисейський палац.

"Президент республіки піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність та мир у Європі. Якщо для досягнення цієї мети потрібен новий закордонний візит, він його здійснить", — зазначили у канцелярії Макрона.

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У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон планує у неділю, 20 лютого – з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Наше завдання – уникнути гіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну", — заявили у канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.

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