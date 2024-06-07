Макрон запропонував Байдену відправити військових до України: що відповів лідер США

Макрон лобіював відправлення коаліційних військ до України ще раніше.

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу до України. Втім, президент США відмовився.

Про це повідомляє Politico із посиланням на двох неназваних співрозмовників.

Зазначається, що таку пропозицію Макрон зробив Байдену під час нещодавньої розмови. Зауважимо, що президент Франції лобіював це і раніше.

Втім, за даними Politico, очільник Білого дому не підтримав ідею Макрона. За словами джерел, знайомих з розмовою, Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправлення військ з будь-якої країни НАТО туди, "де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту".

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон зробив заяву про удари України західною зброєю по Росії. Разом з тим французький лідер наголосив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

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