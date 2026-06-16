Макрон запропонував Зеленському зустріч із Трампом: подробиці

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон провів коротку двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським напередодні головного засідання G7. Французький лідер запропонував українському колезі організувати його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише CNN.

Як приймальна сторона саміту G7, Макрон запросив Зеленського долучитися до заходів на полях зустрічі, розраховуючи, що його участь посилить підтримку України з боку країн групи семи. Одним із головних завдань цієї дипломатичної місії залишається залучення Трамп.

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Ймовірна зустріч між Зеленським і Трампом стала першою темою, яку Макрон порушив під час привітання українського президента на території Hôtel Royal, де проводиться саміт.

«Отже, по-перше, чи у вас уже організована двостороння зустріч… з президентом Трампом?» — було чути, як Макрон запитав у Зеленського, перш ніж запропонувати «організувати це».

У публічному графіку президента США наразі не зазначено окремої зустрічі із українським лідером, однак неформальні переговори на полях таких самітів цілком можливі й трапляються регулярно.

Одна з найважливіших попередніх зустрічей між Трампом і Зеленським також не була запланована: вона відбулася під час похорону Папи Римського Франциска у квітні минулого року. Саме тоді лідери вперше зустрілися після провального епізоду в Овальному кабінеті, і ця розмова стала певним переломним моментом у їхніх непростих відносинах.

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Можлива зустріч Зеленського і Трампа — що відомо

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 16 червня Трамп візьме участь у спільній зустрічі G7 за участю Зеленського, проте окремих двосторонніх переговорів між ними наразі не заплановано. В МЗС України на той момент інформували, що через неузгодженість графіків говорити про повноцінну зустріч лідерів ще зарано.

14 червня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, під час якої обговорив ситуацію на полі бою, підтримку США і шляхи досягнення миру. Президент України назвав розмову чудовою та змістовною, а також анонсував подальше обговорення «хороших ідей» для захисту життів та завершення війни під час зустрічі на саміті G7.

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