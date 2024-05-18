Макрон запросив чиновника з Кремля на річницю висадки в Нормандії: реакція США та Європи

Президент Франції Еммануель Макрон запросив представника уряду Росії взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії, яке пройде у червні.

Як пише Politico з посиланням на представників адміністрації США, Білий дім незадоволений рішенням Макрона.

"Ми б залишили це на розсуд уряду Франції, який організовує вшанування пам'яті в Нормандії. Можливо, це нагадає росіянам, що колись вони боролися зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні", - сказав представник адміністрації.

Напередодні святкування так званого "Дня D" Франція запросила Росію прислати свого офіційного представника на церемонію, де зокрема буде президент США Джо Байден. Хто з кремлівських чиновників поїде, поки невідомо.

Як зазначає Politico, рішення викликало обурення серед деяких європейських лідерів.

Вони відзначили, що Росія понад два роки веде війну проти України. Подія "День D" має відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії.

Європейські лідери, зокрема висловили стурбованість тим, що запрошення росіян підірве символічний характер події, зосередженої на демократії, а також створить ускладнення, пов’язані з протоколами та дипломатичними зобов’язаннями.

"В адміністрації Байдена (...) і навіть сам президент вже давно вважали Макрона людиною, яка має вплив на Путіна. І Білий дім здебільшого погодився з його зусиллями підтримувати дипломатичні відносини з Москвою. (...) Рішення Макрона запросити російського представника до Нормандії здебільшого розглядалося через цю призму", – пише видання.

Висадка в Нормандії – 6 червня 1944 року західні союзники розпочали масштабну морську висадку на півночі Франції – у Нормандії. Подія дала старт вигнанню нацистів із Західної Європи. Разом з тим висадка в Нормандії, відома як "День D", була одним з найкривавіших епізодів Другої світової війни для західних союзників.

Нагадаємо, в Росії знову вдалися до погроз Макрону щодо французьких військ в Україні.

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