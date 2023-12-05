Макрон запросив Орбана до Парижа: Politico повідомило деталі

Президент Франції Еммануель Макрон запросив на зустріч до Парижа угорського прем’єра Віктора Орбана. Французький лідер сподівається знайти компроміс щодо початку переговорів про вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело у Парижі.

У Єлисейському палаці вважають, що угорського політика все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС. За словами неназваного джерела, в у Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від ЄС.

"Це суто тактичний момент. Тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди",- зауважив співрозмовник видання.

Тим часом дипломат з іншої європейської країни назвав погрози прем'єр-міністра Угорщини політичним спектаклем, а також намагався протистояти враженню, що Орбан диктує порядок денний іншим 26 країнам, кажучи: "Ще один день, ще один лист з Будапешта. Що нового?"

Втім, ще один високопоставлений дипломат з третьої країни ЄС сказав, що Орбан стає все непоступливішим. Крім того, представник Євросоюзу у Брюсселі також сказав, що цього разу очільник уряду Угорщини здається, справді дає зрозуміти, що не відступить від своєї позиції щодо вступу України, навіть якщо отримає більше коштів від Європи.

Заява Орбана про вступ України в ЄС

Віктор Орбан пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні. Він повторив російські наративи, що Євросоюз має підтримувати Київ не у війні, а в прагненнях до миру. За його словами, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини".

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував заяву угорського політика. Зокрема, він зауважив, що в ЄС вже є угода про асоціацію з Києвом.

В Єврокомісії також відреагували на скандальну заяву Орбана. Представниця Ана Пізонеро наголошує,що ЄК не підтримує позицію голови уряду Угорщини, мовляв, дії ЄС щодо України є "необґрунтованими та погано підготовленими".

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