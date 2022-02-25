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Макрон зателефонував Путіну і зажадав негайного припинення військових операцій: подробиці розмови

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Макрон зателефонував Путіну і зажадав негайного припинення військових операцій: подробиці розмови

Associated Press

У Кремлі повідомили, що "Путін дав вичерпні роз'яснення причин та обставин ухвалення рішення про проведення спеціальної військової операції".

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським головою Володимиром Путіним закликав його зупинити військову операцію РФ в Україні.

Про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац, пише "Інтерфакс".

"Президент зателефонував Володимиру Путіну, щоб вимагати негайного припинення військових операцій", — йдеться у повідомленні канцелярії Макрона.

Раніше про розмову президентів Франції і Росії, що відбулася, повідомив Кремль. Згідно з повідомленням російської сторони, "Путін дав вичерпні роз'яснення причин та обставин ухвалення рішення про проведення спеціальної військової операції".

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