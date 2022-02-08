Макрон назвав мету візитів до Москви і Києва

Як результат президент Франції очікує значне посилення безпекию

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вздовж кордонів України надалі перебувають тисячі російських військових, тож необхідно за допомогою нових механізмів гарантування безпеки отримати значну деескалацію та посилення безпеки.

Про це Макрон заявив на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції у вівторок, 8 лютого.

"Мій намір ­– саме з цим я приїхав і до Москви, і до Києва – щоб відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті", – сказав французький лідер.

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"У контексті безпекових викликів нам треба повернутися до певних систем гарантій, які би гарантували нам всім цей порядок", – сказав Макрон.

Він додав, що розмовляв про це і з Зеленським, і з президентом Росії Володимиром Путіним, а також з європейськими та американськими партнерами.

"В найближчі дні, місяці нам треба всім спільно зробити все необхідне, щоб ми за допомогою нових механізмів гарантування безпеки змогли представити гарантії і отримати як результат значну деескалацію та значне посилення безпеки", – сказав президент Франції.

Нагадаємо, 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон побував у Москві, де провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.

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