Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макрон оголосив про військову підтримку України: "Путін має припинити цю війну"

Дата публікації
Перегляди
812
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Макрон оголосив про військову підтримку України: "Путін має припинити цю війну"

Фото: Associated Press

Франція продовжуватиме підтримувати український спротив і посилюватиме військову допомогу.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його держава надалі допомагатиме Україні встояти на своїй території, а президент РФ Володимир Путін повинен припинити цю війну.

Про це французький лідер написав у Мережі.

"Гармати "Цезар" для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак з повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український спротив і посилюватимемо нашу військову допомогу", – повідомив Макрон.

"Ми допомагаємо Україні встояти на своїй землі, аж ніяк не нападати на Росію. Володимир Путін має припинити цю війну та поважати територіальну цілісність України", – наголосив президент Франції.

Він також зазначив, що "ми не хочемо світової війни".

Макрон і війна в Україні

Нагадаємо, напередодні з Макроном порозмовляв президент України Володимир Зеленський і сторони домовились про посилення допомоги у закритті українського неба.

Зауважимо, що ще в кінці вересня президент Франції наголошував на необхідності переговорів між Україною та Росією. Мовляв, війна закінчиться лише за столом переговорів.

До цього Макрон розмовляв з Путіним та закликав його до мирних переговорів з Україною.

Україна через ООН змусить відповісти Кремль за спробу анексії

Україна через ООН змусить відповісти Кремль за спробу анексії

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
812
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація