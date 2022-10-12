Макрон оголосив про військову підтримку України: "Путін має припинити цю війну"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його держава надалі допомагатиме Україні встояти на своїй території, а президент РФ Володимир Путін повинен припинити цю війну.

Про це французький лідер написав у Мережі.

"Гармати "Цезар" для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак з повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український спротив і посилюватимемо нашу військову допомогу", – повідомив Макрон.

"Ми допомагаємо Україні встояти на своїй землі, аж ніяк не нападати на Росію. Володимир Путін має припинити цю війну та поважати територіальну цілісність України", – наголосив президент Франції.

Він також зазначив, що "ми не хочемо світової війни".

Макрон і війна в Україні

Нагадаємо, напередодні з Макроном порозмовляв президент України Володимир Зеленський і сторони домовились про посилення допомоги у закритті українського неба.

Зауважимо, що ще в кінці вересня президент Франції наголошував на необхідності переговорів між Україною та Росією. Мовляв, війна закінчиться лише за столом переговорів.

До цього Макрон розмовляв з Путіним та закликав його до мирних переговорів з Україною.

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