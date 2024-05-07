Макрон заявив, що Китай зобов'язався не продавати Росії будь-яку зброю

Пекін також зобов’язався суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані з військовою метою.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Ми поважаємо старі зв’язки, які об’єднують Китай і Росію", – заявив Макрон, і "зважаючи на цю складну історію, ми вітаємо зобов’язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї, будь-якої допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях".

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Президент Франції також сказав, що прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм.

"Я дякую вам за цей момент координації, якого ви хотіли перед візитом Володимира Путіна до Китаю, який також дасть нам змогу мати спільний порядок денний і мати можливість визначити бажання або небажання рухатися до цього стійкого миру", – висловився Макрон.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі Макрона та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Парижі 6 травня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що всі сторони погодилися з тим, що Європа і Китай мають спільні інтереси в мирі та безпеці. ЄС розраховує, "що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб покласти край агресивній війні Росії проти України".

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