Макрон заявив, що Росія може напасти на Європу через кілька років

Разом з тим він зазначив, що ні в кого нема бажання воювати з росіянами.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни повинні бути готовими до того, що російський режим здійснить військову агресію проти однієї з держав Європи.

Відповідну заяву Макрон зробив під час конференції лідерів європейських держав, які прибули до Парижа задля обговорення шляхів підтримки України, інформує DW.

"Я помітив, що більш-менш всі країни, представлені за цим столом, сказали... що загальний консенсус полягає в тому, що ми повинні бути готові через кілька років до того, що Росія нападе на ці країни", - сказав президент Франції.

Він зазначив, що ніхто не має бажання воювати з російським народом, але всі "сповнені рішучості тримати ескалацію під контролем".

Макрон додав, що мета зустрічі — зрозуміти, як "зробити більше з точки зору військової підтримки та бюджетної підтримки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не отримала і половини обіцяних Євросоюзом снарядів.

Крім того, ми раніше інформували, що члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи.

Читайте також: