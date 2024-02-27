Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макрон заявив, що Росія може напасти на Європу через кілька років

Макрон заявив, що Росія може напасти на Європу через кілька років

Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Разом з тим він зазначив, що ні в кого нема бажання воювати з росіянами.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни повинні бути готовими до того, що російський режим здійснить військову агресію проти однієї з держав Європи.

Відповідну заяву Макрон зробив під час конференції лідерів європейських держав, які прибули до Парижа задля обговорення шляхів підтримки України, інформує DW.

"Я помітив, що більш-менш всі країни, представлені за цим столом, сказали... що загальний консенсус полягає в тому, що ми повинні бути готові через кілька років до того, що Росія нападе на ці країни", - сказав президент Франції.

Він зазначив, що ніхто не має бажання воювати з російським народом, але всі "сповнені рішучості тримати ескалацію під контролем".

Макрон додав, що мета зустрічі — зрозуміти, як "зробити більше з точки зору військової підтримки та бюджетної підтримки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не отримала і половини обіцяних Євросоюзом снарядів.

Крім того, ми раніше інформували, що члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація