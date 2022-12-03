Макрон заявив, що Росії необхідні "гарантії безпеки", коли та повернеться до переговорів

Проте український народ має сам вирішити, як, коли і на яких умовах проводити такі переговори, зауважив французький лідер.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії в майбутній структурі безпеки в Європі, коли Москва повернеться за стіл переговорів з Києвом.

Про це французький лідер розповів в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

Так, Макрон сказав, що Москва має мати власні "гарантії безпеки", коли повернеться за стіл переговорів. Водночас політик висловив думку, що рішення про перемовини між РФ та Україною має ухвалювати Київ.

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"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут – це вирішувати українському народу самостійно, а не нам, вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори – ред.)", ­– розповів президент Франції.

Він також повідомив, що обговорював це питання з президентом США Джо Байденом від час свого візиту до Вашингтона. Лідери держав дійшли згоди в необхідності подальшої допомоги з боку Заходу Україні в протистоянні російській агресії. Водночас західні політики намагатимуться посадити Москву за стіл переговорів.

Нагадаємо, раніше Макрон висловив думку, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. За словами президента Франції, Путін "помилився", коли розв’язав повномасштабну війну проти України.

Після зустрічі Макрона та Байдена 1 грудня американський президент заявив, що вони разом із французьким колегою сповнені рішучості притягнути Росію та Путіна до відповідальності за його "війну з рештою світу".

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, головне завдання Кремля на сьогодні – випросити переговори, припинення вогню, щоб отримати оперативну паузу для відновлення військ та гарантію відсутності контрнаступів ЗСУ.

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