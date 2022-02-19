Макрон заявив, що ще можна переконати Путіна не нападати на Україну: президент Франції хоче поговорити з російським колегою

"Наше завдання — уникнути найгіршого сценарію", — заявили у канцелярії французького лідера.
Президент Франції Еммануель Макрон планує у суботу, 19 лютого 2022 року провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а в неділю, 20 лютого – з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє радіо RFI з посиланням на Єлисейський палац.
"Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну", — заявили в канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.
Читайте також:
- Макрон-миротворець: чому активізувався президент Франції у переговорному процесі та яка йому від цього вигода
- Макрон обговорив пов'язані з Україною теми із Шольцем та Зеленським: деталі
- "Позиції між країнами збігаються": Макрон та Шольц говорили про безпеку в Європі