Макрон заявив, що ще можна переконати Путіна не нападати на Україну: президент Франції хоче поговорити з російським колегою

Макрон заявив, що ще можна переконати Путіна не нападати на Україну: президент Франції хоче поговорити з російським колегою

"Наше завдання — уникнути найгіршого сценарію", — заявили у канцелярії французького лідера.

Президент Франції Еммануель Макрон планує у суботу, 19 лютого 2022 року провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а в неділю, 20 лютого – з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє радіо RFI з посиланням на Єлисейський палац.

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"Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну", — заявили в канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.

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