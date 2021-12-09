Макрон збирається відвідати Україну вже найближчим часом — посол

Майже 2 роки тому запланованому візиту глави Франції до України завадила пандемія.

Президент Франції Еммануель Макрон вже найближчим часом збирається відвідати Україну. Французька сторона обдумує дату візиту.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко під час інтерв’ю "Українському тижню".

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"Посольство знаходиться в постійному діалозі з Єлисейським палацом і МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають", — повідомив Омельченко.

Український посол зазначив, що днями Макрон відвідає країни Перської затоки, а наступна поїздка французького лідера запланована вже до України.

"Коли це буде — у грудні чи на початку наступного року — ще не знаємо. Але ця тема щодня обговорюється в Єлисейському палаці", — додав Омельченко.

Нагадаємо, майже 2 роки тому, в січні 2022 року Еммануель Макрон вже готувався відвідати Україну, однак пандемія завадила цьому збутися. Відтепер підготовку поновлено.

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