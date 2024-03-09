Макрон знову прокоментував можливу відправку військ до України

Він заявив, що російських агресорів потрібно зупинити для припинення війни.

Президент Франції Емманюель Макрон знову прокоментував свою заяву щодо можливої відправки військ західних країн до України.

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Про це повідомляє телеканал TF1.

На питання щодо відправки військо до України Макрон заявив, що "не виключати чогось не означає це робити".

"Сьогодні єдиний спосіб досягти миру – це зупинити нападника. Той, хто напав, має погодитися скласти зброю. І якщо йому ніхто не скаже, що він має зупинитися..." – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емануель Макрон назвав важливу умову відправлення військ до України.

Крім того, ми раніше інформували, що ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість до "режиму воєнної економіки".

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