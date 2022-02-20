Макрон знову телефонував до Путіна та Зеленського: про що говорили

Макрон знову телефонував до Путіна та Зеленського: про що говорили

Це вже друга розмова французького та українського лідерів за ці вихідні.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з очільником країни-агресорки Володимиром Путіним, а потім переговорив з Володимиром Зеленським.

Журналістка BFM TV Анна Сора-Дюбуа у Twitter повідомила, що перемовини тривали 1 годину 45 хвилин. Як пише AFP, ці переговори Париж розглядає як "останні можливі та необхідні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні".

Деталі розмови наводить російський "ТАСС". Путін вчерговий раз поскаржився Макрону на "провокації" українських військових на Донбасі. Очевидно, що винними у загостренні в зоні ООС Путін назває не своїх маріонеток в ОРДЛО, а українських бійців.

Також президент країни-агресорки вимагав, щоб США та НАТО "безпосередньо і по суті" відповіли на ультиматуми РФ щодо так званих "гарантій безпеки".

Пізніше в Єлисейському палаці додали, що Макрон і Путін домовилися організувати найближчим часом зустріч контактної групи щодо припинення вогню на сході України.

Після розмови з Путіним Еммануель Макрон зателефонував до свого українського колеги Володимира Зеленського.

За інформацією французького телеканал BFM, розмова Зеленського з Макроном тривала пів години.

Президент України у Тwitter повідомив, що розповів Макрону про безпекову ситуацію на Донбасі та нові провокативні обстріли.

"Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", — зазначив Зеленський.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Зазначимо, що попередня розмова президентів Франці та України про ситуацію на сході нашої держави відбулася увечері в суботу, 19 лютого.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати самопроголошені "республіки" Донбасу.

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