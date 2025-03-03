Макрон зробив заяву про розміщення ядерної зброї у союзників

Президент Франції заявив про готовність до поглиблення співпраці з європейськими партнерами щодо ядерного стримування.

Президент Франції Емманюель Макрон допускає розміщення ядерної зброї його країни на території союзників, щоб замістити відповідне озброєння США у Європі.

Про це французький лідер сказав у інтерв'ю Le Figaro.

Макрон заявив про готовність до поглиблення співпраці з європейськими партнерами щодо ядерного стримування.

"Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни сприятимуть розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями", – заявив президент Франції, наголосивши, що ядерна доктрина держави не змінюється.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph інформувало, що Франція готова використати свої сили ядерного стримування для захисту Європи. Французькі винищувачі можуть бути розгорнуті у Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої війська з континенту.