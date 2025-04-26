Макрон зробив важливу заяву про Путіна після зустрічі з Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський / © Еммануель Макрон на Х

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Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі в мережі Х після зустрічі з українським лідером у Римі.

Французький лідер наголосив, що поділяє мету американського президента Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

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За його словами, президент України Володимир Зеленський запевнив у готовності української сторони до безумовного припинення вогню.

«Він [Володимир Зеленський] хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його реалізації. Тепер президенту Путіну належить довести, що він дійсно хоче миру», — написав Макрон.

Французький президент повідомив, що буде продовжено роботу в рамках «коаліції охочих» для досягнення «як припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні».

Нагадаємо на полях церемонії прощання із покійним Папою Римським Франциском, президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч.