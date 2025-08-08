Макрон зробив заяву щодо війни в Україні

Еммануель Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про повну підтримку Парижа щодо встановлення припинення вогню.

Про це французький лідер написав у мережі Х.

Зауважимо, заява Макрона пролунала після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами “після подій останніх годин”. Ймовірно, зокрема, йдеться про новини щодо ймовірної зустрічі президента США та “фюрера” РФ Володимира Путіна.

Реклама

“Я підтвердив президенту України повну підтримку Францією встановлення режиму припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо міцного та довгострокового рішення, яке б захищало законні права України та гарантувало її безпеку та безпеку всіх європейців", - йдеться в повідомленні Макрона.

Нагадаємо, 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, президенти погодилися, що необхідне реальне припинення вогню, до якого Україна готова.