- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 5215
- Час на прочитання
- 1 хв
Макрон зустрівся з Рубіо і Віткоффом у Парижі: що говорили про Україну
Перед зустріччю з американцями Еммануель Макрон поговорив по телефону з Володимиром Зеленським.
У Парижі президент Франції Еммануель Макрон зустрів спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа та держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо.
Про це пишуть The Guardian і Le Monde
Ця зустріч відбувається через шість днів після зустрічі між Стівом Віткоффом і диктатором Володимиром Путіним.
У Єлисейському палаці повідомили, що сторони звернули увагу на мирні переговори, щоб припинити російської агресії в Україні. Також йшлося про "коаліцію рішучих". Інших деталей поки не зазначається.
Перед зустріччю Еммануель Макрон поговорив по телефону зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомили в Єлисейському палаці.
Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що наразі сьогоднішні переговори стосувалися того, як досягти «справедливого і міцного миру» в Україні.
Раніше стало відомо, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції.