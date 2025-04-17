Макрон зустрівся з Рубіо і Віткоффом у Парижі: що говорили про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон вітає спеціального посланника США Стіва Віткоффа та держсекретаря США Марко Рубіо на зустрічі в Єлисейському палаці в Парижі / © Associated Press

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У Парижі президент Франції Еммануель Макрон зустрів спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа та держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо.

Про це пишуть The Guardian і Le Monde

Ця зустріч відбувається через шість днів після зустрічі між Стівом Віткоффом і диктатором Володимиром Путіним.

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У Єлисейському палаці повідомили, що сторони звернули увагу на мирні переговори, щоб припинити російської агресії в Україні. Також йшлося про "коаліцію рішучих". Інших деталей поки не зазначається.

Перед зустріччю Еммануель Макрон поговорив по телефону зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що наразі сьогоднішні переговори стосувалися того, як досягти «справедливого і міцного миру» в Україні.

Раніше стало відомо, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції.