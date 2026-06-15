Макрон звернеться до Трампа щодо України: чого він хоче від США

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що США припинили фінансування України, однак продовжують залишатися її союзником завдяки постачанню розвідданих і зброї.

Про це Макрон сказав в інтерв’ю TF1 напередодні саміту G7.

За словами французького президента, під час зустрічі лідерів «Групи семи» в Евіан-ле-Бені він планує обговорити війну в Україні з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

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«Нам треба зібратися і сказати: подивіться, що відбувається. Україна тримається краще, ніж ви думали. Цивільне населення страждає від Росії», — заявив Макрон.

Він наголосив, що має намір говорити з Трампом про необхідність посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

«Ви потрібні нам… Я бажаю, щоб американці сказали: ми з вами, допомагатимемо Україні й надалі, посилюватимемо тиск на Росію», — сказав президент Франції.

Макрон також зазначив, що правильний формат переговорів має передбачати участь України та Росії за одним столом, а також європейців і американців.

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За його словами, попри припинення фінансування, роль США залишається важливою для України, оскільки Вашингтон продовжує надавати розвідувальну інформацію та військову підтримку.

Саміт G7: останні новини

Саміт G7 проходить 15–17 червня у французькому Евіані. Однією з ключових тем зустрічі має стати війна Росії проти України та можливі шляхи її завершення.

За даними медіа, Володимир Зеленський у межах саміту має взяти участь у робочій сесії за участю Дональда Трампа. Також раніше український президент домовився з ним про особисту зустріч.

Очікується, що Київ і союзники намагатимуться переконати Трампа посилити підтримку України. Йдеться, зокрема, про додаткові засоби ППО Patriot, військову допомогу та нові санкції проти Росії.

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Раніше Зеленський пропонував провести зустріч із Володимиром Путіним на полях саміту G7 у Франції. Водночас російська сторона, як і раніше, не демонструє готовності до реального діалогу щодо завершення війни.

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