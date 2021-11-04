Макрон зворушливо попрощався з Меркель перед її відходом з посади канцлерки: що сказав президент Франції

Макрон зворушливо попрощався з Меркель перед її відходом з посади канцлерки: що сказав президент Франції

Меркель 16 років перебувала на посаді канцлерки ФРН.

Президент Франції Еммануель Макрон зворушливо попрощався з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка йде у відставку. У своїй промові Макрон подякував німецькій політикині за все, чому в неї навчився.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Франції наголосив, що Меркель зуміла зберегти єдність Європи, попри всі потрясіння. Макрон вручив Меркель, яка приїхала на його запрошення до столиці виноробного регіону Бургундії, одну з головних нагород Франції - Великий хрест Ордену Почесного легіону.

"Відтоді, як ви стали канцлеркою, Франція навчилася впізнавати вас і любити вас. Ви працювали, щоб зберегти єдність Європи під час усіх цих потрясінь. Я сподіваюся, що ми засвоїли ваш урок — твердо протистояти сильним зустрічним вітрам і стежити за тим, щоб усі залишалися єдиними", - сказав Макрон.

Меркель відвідала місто Бон разом зі своїм чоловіком Йоахімом Зауером. Разом із дружиною Бріджет Макрон також прогулявся Боном. На вулицях їх зустріли сотні шанувальників канцлерки ФРН.

Нагадаємо, 26 жовтня у Німеччині офіційно завершилися повноваження канцлера ФРН Ангели Меркель.

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