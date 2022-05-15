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У фокусі - країни Америки, Азії та Африки: Зеленський розповів про плани звернутися до нових парламентів та студентів

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У фокусі - країни Америки, Азії та Африки: Зеленський розповів про плани звернутися до нових парламентів та студентів

Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості зберігати максимальну увагу світу до України.

Особливу увагу глава держави звертає на спілкування зі студентами з різних країн.

Про це він розповів у своєму відеозверненні увечері 15 травня.

Інформування студентів провідних ВНЗ світу

"Ще одне завдання – яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна – робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня", – пояснив президент.

Для більшої інформаційної і політичної підтримки України вже у понеділок, 15 травня, Зеленський поспілкується зі студентами провідних американських університетів. Це 63 університети США і два університети Канади, які обʼєднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою.

"Їхній голос точно посилить наші можливості", – переконаний глава держави.

Також заплановане окреме звернення до студентів Стенфордського університету наприкінці травня.

Крім того, Володимир Зеленський готується до спілкування з українськими студентами провідних ВУЗів нашої держави.

"У своєму зверненні до них відповім на деякі важливі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно. І очікую глибоких запитань від них, від наших студентів", – сказав він.

Звернення до парламентів

Ще один напрям роботи Зеленського – звернення до парламентів європейських держав-партнерів України. Глава держави і надалі розповідатиме європейським парламентарям про війну в Україні.

"Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом – вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава має значення. Кожен голос важливий. Не менш важливо і мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії", – наголосив він.

Зокрема, найближчим часом Зеленський звертатиметься до парламенту Люксембургу. 

Своєю чергою, Офіс президента працює над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії.

Давос

23 травня заплановане звернення Зеленського до учасників Форуму в Давосі.

"Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу, і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", – зазначив глава держави.

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 81-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 81-го дня війни

Раніше Володимир Зеленський назвав першочергове завдання на наступний тиждень.

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