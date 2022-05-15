У фокусі - країни Америки, Азії та Африки: Зеленський розповів про плани звернутися до нових парламентів та студентів

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості зберігати максимальну увагу світу до України.
Особливу увагу глава держави звертає на спілкування зі студентами з різних країн.
Про це він розповів у своєму відеозверненні увечері 15 травня.
Інформування студентів провідних ВНЗ світу
"Ще одне завдання – яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна – робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня", – пояснив президент.
Для більшої інформаційної і політичної підтримки України вже у понеділок, 15 травня, Зеленський поспілкується зі студентами провідних американських університетів. Це 63 університети США і два університети Канади, які обʼєднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою.
"Їхній голос точно посилить наші можливості", – переконаний глава держави.
Також заплановане окреме звернення до студентів Стенфордського університету наприкінці травня.
Крім того, Володимир Зеленський готується до спілкування з українськими студентами провідних ВУЗів нашої держави.
"У своєму зверненні до них відповім на деякі важливі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно. І очікую глибоких запитань від них, від наших студентів", – сказав він.
Звернення до парламентів
Ще один напрям роботи Зеленського – звернення до парламентів європейських держав-партнерів України. Глава держави і надалі розповідатиме європейським парламентарям про війну в Україні.
"Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом – вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава має значення. Кожен голос важливий. Не менш важливо і мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії", – наголосив він.
Зокрема, найближчим часом Зеленський звертатиметься до парламенту Люксембургу.
Своєю чергою, Офіс президента працює над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії.
Давос
23 травня заплановане звернення Зеленського до учасників Форуму в Давосі.
"Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу, і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", – зазначив глава держави.
Раніше Володимир Зеленський назвав першочергове завдання на наступний тиждень.
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