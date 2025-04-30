Максим Цуцкірідзе: слідчі поліції арештували майна країни-агресора майже на 20 мільярдів — робота триває

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«Слідчі поліції продовжують встановлювати активи, так чи інакше пов’язані з рф. З початку повномасштабного вторгнення ми арештували більше сотні об’єктів — це родовища, заводи, офісні центри та інші активи», — зазначив Цуцкірідзе.

За його словами, понад 17 мільярдів арештованих активів вже передали в управління державного Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Отримані від реалізації цих активів кошти надходять у державний бюджет та спрямовуються на потреби Збройних Сил України і відновлення об’єктів критичної інфраструктури, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Один із прикладів — діяльність підсанкційної групи компаній, які, попри арешт майна та анулювання спецдозволів на користування надрами, продовжували комерційну діяльність. Підприємства, які раніше належали громадянину рф, були переоформлені на третіх осіб. Водночас заводи та кар’єри продовжили видобуток і переробку корисних копалин, а прибутки виводилися за межі України, зокрема до рф.

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У межах цього провадження слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань провели низку обшуків. Виявлено факти незаконної господарської діяльності, зафіксовано роботу арештованих виробничих потужностей, зупинено вантажні автомобілі з продукцією, вилучено спецтехніку та обладнання для видобутку й обробки сировини, а також документацію щодо схем легалізації майна.

Окрему увагу поліція приділяє документуванню спроб виведення активів за кордон. У виявленій переписці керівника компанії зафіксовано контакти з підсанкційними особами та координацію правопорушень.

Наразі триває оцінка зібраних доказів для додаткової правової кваліфікації. Вилучене майно готується до передачі в управління АРМА.

Максим Цуцкірідзе наголосив: «Поліція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора робить усе необхідне, аби жоден актив, який належить або був пов’язаний із російським бізнесом, не залишався в тіні. Жодна гривня не має працювати на економіку держави-агресора».