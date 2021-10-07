Малі альянси: Кулеба пояснив, як Україна зберігатиме безпеку у Чорному морі

Кулеба запевнив, що Київ та Анкара і надалі поглиблюватимуть партнерство в питанні чорноморської безпеки.

Україна та інші держави Чорноморського регіону, зокрема Туреччина, розглядають можливість посилення співпраці для збереження безпеки у регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Львові.

"Ми з Туреччиною солідарні в тому, що у Чорному морі потрібно створити баланс безпеки. Чорне море не повинно бути ареною для агресивних дій жодної зі сторін", — переконаний глава українського МЗС.

За його словами, безпека в Чорному морі була однією з ключових тем переговорів. Кулеба зазначив, що за сприяння НАТО, членом якого є і Туреччина, дестабілізації у Чорноморському регіоні не буде.

"Україна не є членом ЄС і НАТО. Але ми почали політику створення малих альянсів. Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни Альянсу, а також Україна, Грузія і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива наразі обговорюється в різних столицях, зокрема з НАТО", — сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба запевнив, що Київ та Анкара і надалі поглиблюватимуть партнерство в питанні чорноморської безпеки.

Крім того, очільник МЗС додав, що разом зі своїм турецьким колегою вони відвідають видатну історичну пам'ятку - церкву Святого Духа (1596 р) у Рогатині, в якій, за припущенням істориків, був священником батько Роксолани.

Раніше Дмитро Кулеба розкритикував принцип НАТО "не дратувати Росію" у Чорному морі.

Нагадаємо, що США розмістять в Європі майже 30 винищувачів п'ятого покоління.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання