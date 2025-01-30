Маломуж пояснив, навіщо Росія робить "вкиди" про закінчення війни до 9 травня

Повідомленні про те, що війна в Україні має скінчиться до 9 травня - це цілеспрямована дезінформація, яку розповсюджує Росія.

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.

"Матеріали, які з'явилися у публічному просторі щодо закінчення війни 9 травня, - це умисний вкид для того, щоб дати модель такого сценарію для дій і команді Трампа, і європейцям, і третім країнам", - вважає Маломуж.

Він зазначив, що Росія та її посіпаки проводять зондаж команди Дональда Трампа, оскільки там є прихильники такого сценарію.

"Тобто вони вважають за правильний варіант – припинення бойових дій без відповідних гарантій для України: вступ до НАТО, обмеження у військових ресурсах – це абсурд, який є моделлю Росії", - підкреслив генерал армії України.

Маломуж заявив, що таку модель намагаються проштовхнути різними шляхами, але в першу чергу – в адміністрації Трампа.

"Тому нам потрібно працювати з командою нового президента США, аби дати ясну перспективу та розуміння. Зі своєї великої практики, за попередні десятки років роботи й з американцями, і з європейцями зазначу, що у таких серйозних військових ситуаціях є модель простих рішень. Бо американці кажуть про вирішення питання через завдання удару або розв'язання проблеми через лінію розмежування - така модель не працює", - зауважив Микола Маломуж.

Раніше політолог Володимир Фесенко заявляв, що Путін не припинить війну навіть за умови початку мирних переговорів.

Ми раніше інформували, що російська влада наразі робить все можливе, щоб "зачарувати" нового президента США Дональда Трампа для того, щоб "видавити" Україну з переговорних процесів щодо закінчення війни.

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