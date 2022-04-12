Малоймовірно, що Росія покращила свою військову спроможність після втрат в Україні - Волкер

Малоймовірно, що Росія покращила свою військову спроможність після втрат в Україні - Волкер

"Насправді вони стали тільки гіршими", - заявив Волкер

Малоймовірно, що Росія покращила свої військові спроможності після втрат в Україні за останні 2-3 тижні війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив колишній спецпредставник США по Україні, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер, - пише Укрінформ.

Волкер зауважив, що очікує ще на один наступ Росії вже на сході України. Проте, за його словами, малоймовірно, що РФ покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні.

"Насправді вони стали тільки гіршими, адже їхнє обладнання нищили, їхні солдати діставали поранення, тепер вони мусять відновити підрозділи, яких разом раніше не тренували", - резюмував дипломат.

Читайте також:

Новини світу: CNN оприлюднив запис телефонної розмови Єрмака, Волкера та Джуліані