Малоймовірно, що Росія покращила свою військову спроможність після втрат в Україні - Волкер

"Насправді вони стали тільки гіршими", - заявив Волкер
Малоймовірно, що Росія покращила свої військові спроможності після втрат в Україні за останні 2-3 тижні війни.
Про це в ефірі телемарафону заявив колишній спецпредставник США по Україні, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер, - пише Укрінформ.
Волкер зауважив, що очікує ще на один наступ Росії вже на сході України. Проте, за його словами, малоймовірно, що РФ покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні.
"Насправді вони стали тільки гіршими, адже їхнє обладнання нищили, їхні солдати діставали поранення, тепер вони мусять відновити підрозділи, яких разом раніше не тренували", - резюмував дипломат.
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