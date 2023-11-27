Малоймовірно, що Україна отримає допомогу від США до кінця року: республіканці мають сумніви 

Очільник комітету з питань розвідки Палати представників США республіканець Майк Тернер вважає малоймовірним схвалення допомоги Україні та Ізраїлю до кінця року.

На його думку, головною перешкодою для цього є політика Білого дому щодо південних кордонів.

Про це він заявив під час ефіру телеканалі NBС, – інформує Укрінформ.

Небажання адміністрації ухвалювати важливі для республіканців рішення зумовлює їхній опір щодо голосування за пріоритетні напрямки для демократів.

«Я думаю, дуже важко зробити це до кінця року, і перешкодою наразі є політика Білого дому щодо південного кордону, – сказав конгресмен. – Білий дім, коли формував пакет з національної безпеки, визнавши, що південний кордон є загрозою, виділив фінансування, але для цього потрібні зміни в політиці».

За його словами, Конгрес вимагатиме, щоб були ухвалені, зокрема, рішення, які повернули б ситуацію на кордоні, коли діяв порядок, запроваджений за президенства Дональда Трампа (мігранти, що просять притулку, мали залишатися в Мексиці до суду у США, - ред.).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно забезпечити всім необхідним Україну для протистояння російської агресії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена пояснили, чому допомога Україні вигідна для США.

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