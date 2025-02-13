"Малоймовірно", що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року — Трамп

Трамп переконаний, що лише частину території вдасться повернути.
Американський президент Дональд Трамп висловив, чи Україні вдасться повернутися на державні кордони до початку війни з Росією.
Про це пише The New York Times.
"Виступаючи перед журналістами в Білому домі, президент Трамп сказав, що "малоймовірно", що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року. «Вони забрали багато землі, і вони воювали за цю землю", — сказав Трамп.
Він додав, що "частина цього повернеться"
"Я думаю, що частина цього повернеться" — резюмував Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що проти членства України в НАТО. Мовляв, питання України в НАТО більше не обговорюється і його це влаштовує.
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