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"Малоймовірно", що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року — Трамп

"Малоймовірно", що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року — Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що лише частина українських земель повернеться

Трамп переконаний, що лише частину території вдасться повернути.

Американський президент Дональд Трамп висловив, чи Україні вдасться повернутися на державні кордони до початку війни з Росією. 

Про це пише The New York Times. 

"Виступаючи перед журналістами в Білому домі, президент Трамп сказав, що "малоймовірно", що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року. «Вони забрали багато землі, і вони воювали за цю землю", — сказав Трамп.

Він додав, що "частина цього повернеться"

"Я думаю, що частина цього повернеться" — резюмував Трамп. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що проти членства України в НАТО. Мовляв, питання України в НАТО більше не обговорюється і його це влаштовує. 

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