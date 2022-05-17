Маляр повідомила деталі про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі"

Маляр повідомила деталі про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі"

Деталі наразі невідомі.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі".

"Головне управління розвідки Міноборони, Збройні Сили України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України спільно розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя", - сказала вона.

16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Щодо оборонців, які все ще залишаються на території "Азовсталі": спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку.

"Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя", - підкреслила Маляр.

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