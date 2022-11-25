Маляр пояснила, чому інтерв’ю зі звільненими з полону українськими військовими можуть стати шкідливими

Журналістські матеріали зі звільненими з полону українськими військовими можуть завдати шкоди тим, кого ще тільки готують на обмін.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала на брифінгу, - пише Укрінформ.

«Операція з повернення наших військовополонених додому триває. Маємо успіхи й цього тижня. Закликаю працівників медіа й інших осіб не акцентувати свою увагу на тих, кого вже повернули», – зазначила Маляр.

Вона додала, що потрібен час, аби військовослужбовці пройшли всі етапи відновлення

«Інформація, що може поширитися через відверті інтерв’ю, може зашкодити тим, кого готуємося обміняти», – резюмувала заступниця міністра.

Повернення українських військових з російського полону

Україна та Росія з 24 лютого 2022 року продовжує обміни полоненими. Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед яких 99 - цивільних.

Нещодавно з полону вдалось повернути 19 українських прикордонників.

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