Малюська розповів, коли українські олігархи отримають офіційний статус

За його словами, протягом наступних 180 днів олігархи мають зробити непростий вибір.

Рада національної безпеки та оборони почне вносити імена до реєстру олігархів наприкінці травня 2022 року. Минулої суботи "Голос України" опублікував закон про олігархів.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"З метою імплементації закону про олігархів найближчим часом Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, РНБОУ затвердить Положення про реєстр олігархів та порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр. Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ будуть можливі (з дотриманням усіх процедурних обмежень) вже з двадцятих чисел травня", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, олігархи повинні або отримати офіційний статус олігарха і потрапити під обмеження, встановлені новим законом, або позбутися ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати впливати на політику, позбутися монопольного становища або продати медіа покупцю з бездоганною діловою репутацією.

"Тому, хто вирішить залишитися олігархом і після введення закону в дію, буде заборонено фінансувати політичні партії, бути покупцем об'єктів великої приватизації, фінансувати політичну агітацію у діловому світі", - резюмував він.

Нагадаємо:

5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №1780 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

Антиолігархічний закон: президент Зеленський підписав резонансний проєкт

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