Маневри Кремля: The Economist дізнався про пропозицію Путіна щодо перемир’я

Президент США Дональд Трамп 8 серпня мав оголосити нові санкції проти Росії, якщо та не припинить бойові дії. Однак, замість очікуваного ультиматуму, Білий дім повідомив про зустріч Трампа і Путіна 15 серпня на Алясці.

Про це пише The Economist.

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, участі в ній не братиме. Схоже, Кремль досяг цього дипломатичного тріумфу, майстерно граючи на нервах американських емісарів. Для Трампа це знайома схема — жорстка риторика, за якою слідує пом’якшення позиції, що дає Москві новий простір для маневру.

Новий виток дипломатії: що відомо про пропозицію Кремля

Хоча бої тривають, власні джерела видання повідомили, що за лаштунками дипломатичних переговорів відчувається пожвавлення. Перед самітом Путін запропонував обмежене перемир’я у повітрі та на морі. Ймовірно, що за цим послідує ширший набір домовленостей, які можуть окреслити контури заморожування конфлікту.

Однак позиції України, Росії та Америки все ще значно відрізняються, а справжні наміри Путіна залишаються під великим питанням.

Під час нещодавнього візиту до Москви спецпредставник Трампа Стів Віткофф «помахав» перед Путіним «морквиною» — обіцянкою реінтегрувати Росію у світову економіку, включаючи скасування санкцій та обмежень на торгівлю вуглеводнями. У відповідь, як вважається, Путін зробив свою пропозицію: припинення бойових дій, якщо Україна відійде до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Це дозволило б йому оголосити перемогу, яку його армія не змогла здобути за три з половиною роки запеклих боїв.

Президент Зеленський назвав цю пропозицію неприйнятною.

«Україна не буде робити подарунок у вигляді своєї землі жодній окупаційній силі», — заявив він.

Складна гра та внутрішні суперечки в адміністрації Трампа

Еволюція потенційної мирної угоди частково відображає внутрішню політику в адміністрації Трампа, де хаос, невігластво та зіткнення его відігравали таку ж важливу роль, як і реалії війни. На ранніх етапах переговорів процес контролював Стів Віткофф, чий досвід у сфері нерухомості сприяв суто «діловому» підходу. Він просував ідею грандіозної угоди з Росією, яку багато хто, включаючи його колег, вважав наївною.

Пізніше вплив здобув інший табір, очолюваний відставним генералом Кітом Келлоггом. Ця група була зосереджена на деталях війни, включаючи постачання західного озброєння та санкції. Оскільки Путін посилив ракетні удари по українських містах, позиція Трампа зміцнилася і стала ближчою до позиції Келлогга.

Зрештою, нові американські пропозиції, за словами українського джерела, є гібридом поглядів обох таборів. Поки що невідомо, чи серйозно налаштований Путін на мир. За словами джерела, близького до українського військового керівництва, більшість командирів очікують ще щонайменше рік боїв. Водночас російські сили продовжують зазнавати дуже великих втрат заради обмежених тактичних успіхів, а гроші в російській казні закінчуються.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що передавання Донбасу Росії зруйнує стратегічну оборону України. У разі поступки Донбасом Росії українська армія втратить унікальну оборонну лінію, яка стримувала ворога з 2014 року.