Маніпуляції Путіна: він передав Трампу "документи" про Україну, у РНБО відреагували

Путін та «історичні карти» / © kremlin.ru

Реклама

Кремлівський диктатор Володимир Путін передав президенту США Дональду Трампу карти та історичні документи, які, за його словами, нібито доводять «штучність формування української держави».

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

«Як і повідомляли ми в ЦПД ще вчора, путін передав Трампу карти та історичні документи, які, за його словами, нібито доводять «штучність формування української держави». Це підтверджують Reuters. Лапша пішла на вуха. Не спрацює», — написав він.

Реклама

У ЦПД наголосили, що подібний підхід до історії країн є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою.

«Більшість сучасних країн або їх частин у минулому входили до інших держав. Це стосується і нинішньої рф, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій рф у минулому належали іншим державам — Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо. Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн», — заявили у ЦПД.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.