Маніпулятивні нападки на Буданова від скандального екс-журналіста підривають обороноздатність країни

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“Є люди, для яких бути в центрі уваги, отримувати перегляди й лайки у соцмережах - це чи не найголовніша мета, задля якої вони здатні йти на будь-які маніпуляції й навіть Брехню. Проблема в тому, що при цьому вони можуть навіть ненавмисно наносити шкоду в масштабах Країни. А, може, й навмисно - в цьому вже мають розбиратися компетентні Органи. Наразі ж факт полягає в тому, що колишній журналіст Дмитро Гнап випускає, як мінімум задля хайпу, абсолютно маніпулятивне відео з нападками на очільника ГУР Кирила Буданова”, - зазначив Шнайдер.

У своїй публікації він розібрав, у чому сутність маніпуляцій колишнього журналіста.

“На початку відео Гнап стверджує, що у своєму інтерв’ю Буданов заявив, що "Людям не треба знати правду під час Війни". Натомість в реальності той стверджує, що "Суспільство має бути готовим дізнатися правду. Але знати всю правду під час війни - думаю, що це Зайве". Це просто цинічне перекручування слів на поталу Публіки. Далі - Гірше. Гнап каже, що навіть тих людей, яких Буданов не вважає громадянами, можуть мобілізувати та примусово відправити на Війну. Це - знов маніпуляція та перекладання на голову розвідки відповідальності за випадки незаконної Мобілізації. Адже насправді ані Буданов, ані ГУР загалом жодним чином не задіяні в цьому Процесі”, - перерахував блогер.

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Вишенькою ж на торті, за його словами, стало заперечення Дмитром Гнапом Статті 65 Конституції ("Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України") - той стверджує, що такого обов’язку не Існує.

“Ну і пару слів про того самого Гнапа. Ще за часів Кучми цей діяч брав участь у встановленні Цензури. У 2004-2005 роках під час походу в депутати на Донеччині тісно контактував з представниками клану Януковича Олександром і Антоном Клименками, Геннадієм Арбузовим. Є інформація, що він також підтримував контакти з пропагандистським виданням Федеральне Агентство Новин”, - нагадав політексперт.

Також він згадав, як у 2018 році Гнап пообіцяв передати захисникам 15 тисяч євро премії "Вільна преса", але підтверджено передав лише 2 тисячі, не пояснючи, що сталося з рештою грошей. До того ж наразі Дмитро називає себе військовослужбовцем 3-ї окремої танкової бригади, але не наводить жодних підтверджень того, що він дійсно служить.

“Але особисто для мене останньою краплею стало те, що Дмитро відкрито підтримав нападника на представника ТЦК 1 лютого 2025 року, мовляв, це "розплата ТЦК за Бусифікацію". Здається, тут вже все Зрозуміло. Але найсумніше те, що такими от вкидами, як наклеп на Кирила Буданова, дискредитація мобілізації, Дмитро Гнап та інші персонажі підривають обороноздатність України та дестабілізують Суспільство. Наостанок залишається лише одне питання - чому відео проти Буданова, який власним прикладом показує, як треба виконувати свій громадянський обов’язок, особисто беручи участь у небезпечних операціях ГУР, з’явилося саме зараз, у важкий для України Момент? А чи немає тут ворожого Сліду?” - задався питанням Михайло Шнайдер.