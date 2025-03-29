Маніпулює і змінює причини війни: в ISW пояснили переговорну тактику Путіна

Диктатор Путін / © Associated Press

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Кремлівський диктатор Путін постійно маніпулює вимогами до припинення війни і намагається переписати причини вторгнення до України.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті вказується, що Кремль активізував зусилля, щоб позиціювати українську владу як "нелегітимну", а тому нездатною вести переговори про припинення війни.

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Крім того, Путін знову заявив про усунення "першопричин" його нападу на Україну, як передумовою для закінчення війни.

Таким чином він знову повторив початкові вимоги РФ, які право суперечать зусиллям США, Європи та України, які спрямовані на досягненні справедливого і сталого врегулювання війни.

"Путін намагається внести у дискусію про врегулювання війни нову вимогу, що відповідає давнім зусиллям Кремля з підриву легітимності українського уряду", - переконані в ISW.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський припустив, що Росію на переговорах представлятиме не Путін.

Ми раніше інформували, що в адміністрації президента США Дональда Трампа повідомили, коли очікувати переговорів США та Росії на високому рівні.