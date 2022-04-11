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Маніпуляції у західному інформаційному просторі: з'явилося соціологічне дослідження щодо Путіна

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Маніпуляції у західному інформаційному просторі: з'явилося соціологічне дослідження щодо Путіна

Getty Images

Опитування підкріплюється аналізом результатів Патріка Башама, директора Інституту демократії.

ЦПД при РНБО повідомляє про маніпуляції у західному інформаційному просторі.

Про це Центр протидії дезінформації при РНБО України зауважив у Telegram-каналі. 

Sunday Express за підтримки вашингтонського Інституту демократії опублікувало опитування, яке свідчить, що для Америки кращим варіантом було б усунення Байдена з посту (52%), ніж втрата президентом РФ Володимиром Путіним влади в Росії (43%)

Опитування підкріплюється аналізом результатів Патріка Башама, директора Інституту демократії, який стверджує, що "українська криза є тупим інструментом, який, однак, може підняти рейтинги Байдена".  

Чому це маніпуляція:

  1. Питання поставлено некоректно. Очевидно, що американців насамперед хвилює політика уряду, а не те, що в Росії.
  2. До неупередженості Інституту є питання, оскільки Патрік Башам відомий своєю прихильністю до експрезидента Дональда Трампа і після перемоги американського очільника Джо Байдена підтримав його хибні заяви про фальсифікацію виборів. Не виключено, що опитування зроблене на замовлення з метою дискредитації американського уряду.

За даними Pew Research Center, 92% американців майже повністю або зовсім не довіряють Путіну.

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