Мапа вторгнення Росії до України: Bild опублікувало три фази можливої війни

Військовий наступ може відбутися на початку 2022 року.

Масштабне військове вторгнення Росії до України може відбутися на початку 2022 року. Війна може розпочатися з трьох етапів наступу щонайменше 175 тисяч військових РФ.

Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на джерела в НАТО та спецслужбах.

У Кремлі погрожують, що війна буде неминучою, якщо Україна не відмовиться від нині окупованих її ж територій Донбасу та Криму. А ще, мовляв, НАТО повинне "гарантувати", що Україна ніколи не стане членом альянсу, а також повинне вивести зброю, яка нібито перебуває в Україні, щоб не допустити війни в регіоні.

Bild стверджує, що ЦРУ знала про "максимальні плани" Росії щодо України ще від середини жовтні. Тоді американська розвідка перехопила секретні дані із російських військових комунікацій. ЦРУ спершу поінформуло уряд США, який вже надав інформацію НАТО в листопаді. Після того про плани Путіна щодо вторгнення до України 175-тисячною армією написало видання "Вашингтон пост".

Один із високопоставлених офіцерів розповів Bild, що існують детальні плани вторгнення, вони "лежать у шухляді, а Путін ще не вирішив, будуть вони реалізовані чи ні". Проте стягування військ до кордону може означати, що Кремль, схоже, схиляється до реалізації планів атаки.

На основі даних посадовців із НАТО та військових експертів Bild зібрало можливі плани та мапу російського нападу на Україну, який може початися з трьох етапів.

Період можливого вторгнення - січень чи лютий 2022 року. Високопоставлене джерело в органах безпеки каже, що за наказом Путіна російська армія розпочне "одночасну атаку з північного Криму, через сепаратистські території на сході та з півночі". Такі прогнози як НАТО, так і української військової розвідки. Такий сценарій можливий, якщо Україна та НАТО не виконають вимог Кремля.

Інший інсайдер в НАТО припускає, що РФ може призупинити військове вторгнення, щойно її вимоги будуть виконані і якщо реакція Заходу на наступ призведе до переоцінки ситуації.

bild.de

Фаза 1: Південь України

На першому етапі Росія може захопити південь України, "щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря і, таким чином, від постачань", сказав Bild офіцер безпеки.

Для цієї операції Росія планує використати десантні кораблі, переміщені з Балтійського моря до регіону навесні, "для перевезення танків і військ з Криму в район навколо Одеси".

Інший високопоставлений західний військовий припускає, що десантна операція РФ може бути проведена "на схід від Одеси, між Фонтанкою та Коблевим". Російські війська "просунуться на північний схід від міста, потім повернуть ліворуч і просунуться до Придністров’я". Це б оточило Одесу.

Водночас у Херсонській області вздовж річки Дніпро можуть відбуватися "повітряно-десантні операції спецназу", які перекриють мости через найважливішу річку країни і таким чином перекриють постачання українців.

"З Криму спочатку був би "тільки" артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська були б зв’язані тут і не змогли б відбити мости за ними".

Тим часом російські танкові частини, під прикриттям військово-морських та військово-повітряних сил РФ, просуватимуться на захід з окупованого Донбасу, потім розділяться і просуватимуться до Запоріжжя (найважливішого військового центру на півдні України) і далі. А інша частина – в напрямку до Криму.

Якщо буде реалізований такий план, то Росія зробить собі коридор аж до кордону НАТО з Румунією.

Фаза 2: Північний схід

Паралельно з першим етапом війни авіація РФ та балістичні ракети послаблять військовий потенціал України у всій країні. І якщо це станеться, то російські танки можуть перетнути кордон з Луганською та Харківською областями й зайти аж до Дніпра та Полтави.

"Перш за все, вони оточуватимуть міста, відключатимуть електроенергію, газ та відрізатимуть постачання продуктів харчування. Через кілька тижнів росіяни можуть назвати себе рятівниками мирного населення, вторгнутися в міста, що капітулювали, і "врятувати" українське населення від голоду чи смерті", – пояснив офіцер.

Фаза 3: Київ

Третій етап передбачає вторгнення російської армії з півночі, аби захопити столицю України Київ.

"Звісно, це може статися на початку війни, якщо цього вимагатимуть обставини", - зазначило джерело Bild.

Водночас в експертів НАТО існує невизначеність, чи братиме участь у військових діях з Білорусі режим Лукашенка. Якщо ж Білорусь задіють у цій операції, то Росії буде простіше взяти Київ. Столицю оточать з усіх сторін - російські війська пройдуть "приблизно до лінії Коростень-Умань, щоб перервати постачання із західної України. Тоді слід чекати капітуляції Києва, а отже й України під тиском Заходу".

Якщо такий план Кремля спрацює, то РФ окупує дві третини території України.

"Якщо Росія ввійде до України, то санкції все одно будуть. Тоді вже немає сенсу зупинятися на пів дорозі", - сказав один з інсайдерів.

Кремль розглядає можливу наступальну операцію із залученням 175 тисяч військових | Новини світу

Західні військові нарікають на недостатню обороноздатність України.

"Українці воюватимуть, але не витримають великого нападу росіян", – сказав Bild високопоставлений чиновник. "Якщо вони не будуть повністю знищені", українська армія відійде на захід країни.

"Американських протитанкових ракет "Джавелін" аж ніяк не вистачає для всі російських танків, а турецькі безпілотники "Байрактар" є легкою здобиччю для російських бойових літаків", - сказав інший офіцер.

Водночас для самооборони Україні негайно потрібні сучасні західні зенітні ракети типу "Патріот" і протикорабельні ракети типу "Гарпун".

"Наразі союзники переглядають поставки зброї до України. Але це рішення не виходить від НАТО, а лише від його суверенних членів", - зазначив західний силовик.

Зазначимо, що на вівторок, 7 грудня, в режимі відеоконференції відбудеться розмова президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Одна з головних тем для обговорення - ситуація в Україні.

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