“Мар’яну записали у фрики та божевільні”: Арестович назвав найважливішу проблему в Україні під час війни

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович назвав найважливішу, на його погляд, проблему в Україні, яка призводить до загибелі людей та “руху до програшу” під час війни. За його словами, це відсутність критики та “совкове” ставлення до тих, хто “критикує систему”.

Про це популярний блогер, який тепер перебуває за кордоном, говорив у своєму Telegram-каналі.

Аргументуючи свою думку, Арестович зацитував британського письменника, філософа та консерватора Роджера Скрутона, який головною різницею між СРСР і Заходом назвав те, що на Заході критиків політичної та соціальної системи нагороджували, а в СРСР – репресували.

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За його словами, Україна успадкувала найгірші практики “совка”- відсутність критики та репресування критиків.

“В Україні лише кілька людей, які дозволяють собі відкриту критику системи, яка не цінує життя українців, вбиває економіку та сподівання на майбутнє. Де ці люди та як до них ставиться суспільство, яке вивчило, що критикувати під час війни заборонено? Мар'яну [народну депутатку Мар'яну Безуглу], яка чи не єдина з чинних політиків, хто озвучує реальні проблеми в армії та пропонує рішення – записали у фрики та божевільні. Ціна відсутності критики під час війни – життя людей та рух до програшу”, - заявив Арестович.

На його думку, Україна буде частиною Заходу, коли усвідомить, що “критика – це не злочин проти народу, а реальна можливість ставати сильними та незалежними”.

Арестович "засвітився" в Монако

Нагадаємо, раніше Арестович звинуватив президента Зеленського в тому, що він нібито не хоче припиняти війну, оскільки тоді доведеться проводити вибори.

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