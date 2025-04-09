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Маразм міцнішає: Небензя зробив цинічну заяву про смерть людей у Кривому Розі
Цинізм та кровожерливість ворога щоразу виходить на новий рівень.
Росіяни заявили, що жителі Кривого Рогу загинули через “непрофесійні дії української ППО”. Мовляв, людей вбила саме українська ракета, випущена для перехоплення ворожої, яка летіла “по військових”.
Про це сказав постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, пишуть росЗМІ.
“Випущена на перехоплення українська ракета стала причиною загибелі цивільного населення в прилеглій до ресторану зоні”, — цинічно заявив Небензя.
Крім того, він знову збрехав про те, що ціллю ударів по Кривому Рогу 4 квітня були “збори командирів ЗСУ та західних інструкторів”.
Нагадаємо, 4 квітня росіяни завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою “Іскандер-М” з касетною бойовою частиною. Внаслідок кривавої атаки загинули 20 людей, ще 74 — отримали поранення.