Політика
358
2 хв

Марʼяну Безуглу хочуть відсторонити від засідань Ради через "асоціальну поведінку"

Народна депутатка заявила, що оскаржуватиме постанову регламентного комітету парламенту в суді.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мар'яна Безугла

Народна депутатка Мар'яна Безугла

Народній депутатці Мар’яні Безуглій хочуть заборонити участь в засіданнях Верховної Ради через «системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, 20 серпня регламентний комітет парламенту з третьої спроби проголосував за внесену ним постанову про вилучення Марʼяни Безуглої із засідання Верховної Ради.

«Завтра голосування у залі [Верховної Ради]. Сподіваюсь без сюрпризів», — написав Железняк.

Народний депутат додав, що за постанову проголосувало п’ятеро членів регламентного комітету, а сама Мар’яна Безугла на його засідання не з’явилася.

Тим часом народна депутатка Безугла на своїй сторінці у Facebook повідомила, що оскаржуватиме рішення регламентного комітету в суді.

Вона назвала необґрунтованими звинувачення у перешкоджанні роботі народних депутатів, яке полягало в тому, що вона знімала засідання парламенту і ходила залом з табличкою «Влада — це народ».

«Будь-які дії нардепа в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян. А у ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав», — нагадала вона.

Мар’яна Безугла звинуватила своїх колег у подвійних стандартах і прагненні позбутися її як незручного депутата.

«Народні депутати України розстроюються, коли їм показують дзеркало, намагаються дзеркало розбити, а білих ворон позбутися», — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на смерть свого колеги з Верховної Ради Ярослава Рущишина, який 24 липня розбився у ДТП, цинічним дописом у соцмережі.

Згодом вона заявила, що має синдром Аспергера. Це викликало жваві дискусії щодо впливу цього стану на її діяльність та на доступ до державної таємниці.

