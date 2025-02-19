Грає на руку Путіну: як відреагували західні ЗМІ на заяви Трампа щодо України

Різкі заяви президента США Дональда Трампа 18 лютого щодо України викликали широкий резонанс у західних медіа. Після переговорів, які відбулися в Саудівській Аравії, багато видань розкритикували його підхід, називаючи це "ударом по Україні".

Деякі медіа звинувачують Трампа у відході від традиційної політики США, що підтримувала Україну, водночас консервативні видання, наближені до республіканців, висловлюють занепокоєння щодо можливих наслідків його дій.

Що писали західні медіа після різких заяв Трампа – читайте ву матеріалі ТСН.ua.

Пропагандистський гачок Путіна

Видання The Guardian назвало ймовірну причину різких заяв Трампа. Медіа процитувало Шона Севетта, який обіймав посаду прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому за тодішнього президента Джо Байдена. Севетт вважає, що Трамп купився на пропагандистський гачок Путіна.

"Нагадування, якого ніхто не потребує: Путін розпочав війну, вторгнувшись до України без жодної причини, і його війська вчинили воєнні злочини проти українського народу. Росія є стороною, яка відповідає за продовження цієї війни", – сказав Шон Севетт.

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The Guardian зазначає, що європейські дипломати дедалі більше занепокоєні тим, що Трамп може зробити надмірні поступки Росії у спробі укласти угоду щодо України, яку він обіцяв ще до офіційного повернення на посаду президента. Водночас сам Трамп наполягає, що єдина його мета – встановлення миру та припинення найбільшої сухопутної війни в Європі від часів Другої світової.

Трамп заявив, що після переговорів став "набагато впевненішим" у можливості досягти домовленостей.

У відповідь на телефонну розмову Трампа з Путіним та їхньої ймовірної зустрічі європейські дипломати закликали Вашингтон не ставати на бік Москви. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас написала у Twitter:

"Разом з європейськими міністрами закордонних справ я говорила [державним секретарем США Марко Рубіо] після його переговорів в Ер-Ріяді. Росія намагатиметься розділити нас. Не потрапимо до їхніх пасток. Працюючи разом зі США, ми зможемо досягти справедливого та міцного миру – на умовах України", – написала Каллас.

Розворот у бік путінської агресії

З поверненням Дональда Трампа на посаду президента США складається враження, що країна може змінитися в інший бік. Таке припущення зробило видання The New York Times.

Автор статті вважає, що Трамп перебуває всередині одного з найприголомшливіших поворотів американської зовнішньої політики за багато поколінь – повороту на 180 градусів, який змусить друзів і ворогів фундаментально переналаштуватися.

У статті аналізували політичні наслідки для США від зміни курсу щодо Росії, зазначаючи, що це може свідчити про зміну довготривалих стратегічних інтересів США в Європі та світі.

У виданні зазначають, що різкі заяви Трампа не були зроблені за сценарієм і були відповіддю на запитання журналістів. Але вони відобразили, як він бачить ситуацію, і передбачили наступні кілька місяців. Висловлювання президента США також завдали нового удару по Європі, яка починає миритися з тим фактом, що її головний союзник у новій Холодній війні більше не вважає себе таким.

"Деякі з найганебніших коментарів президента за все моє життя. Трамп стає на бік агресора, звинувачуючи жертву. У Кремлі, мабуть, стрибають від радості", – написав у Мережі заступник директора Центру європейських реформ у Лондоні Ієн Бонд.

Відмова від партнерів

У статті The New York Times також йшлося про те, що після переговорів у Саудівській Аравії Трамп дав сигнал про готовність відмовитися від союзників США, щоб знайти спільну справу з президентом Росії Володимиром Путіним.

У статті Reuters також йдеться про те, що Україну та партнерів США по НАТО відтіснили на другий план. Там прямо заявили, що до Ер-Ріяда Трамп відправив недосвідчених перемовників.

"Американська команда практично не має досвіду ведення міжнародних переговорів на високому рівні, не має регіональної експертизи щодо України та Росії і не має відповідних знань іноземних мов", – написав у соцмережі Х Тімоті Снайдер, професор Єльського університету та експерт з Росії.

Три представники західної розвідки повідомили агентству Reuters, що не побачили жодних нових доказів того, що цілі Путіна змінилися, заявивши, що він має намір утримувати всю територію, яку захопили його війська, з довгостроковою метою розширення свого впливу в Європі.

"Путін не зупиниться на Україні", – сказав Reuters директор департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс.

"Маріонетка Путіна" та гра в покер

Швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung називає президента США Дональда Трампа "маріонеткою Путіна". Проте зазначає, що це ніколи не може бути доведено.

У статті йдеться, що Трамп остаточно перевернув реальний перебіг історії з ніг на голову. Американський президент уже не зміг чітко визначити російську сторону як агресора, відповідального за цю війну.

Він також звинуватив свого попередника Джо Байдена у провокації російського вторгнення обіцянкою членства України в НАТО. Однак звинувативши Київ у розв'язанні війни, він повністю поміняв місцями злочинця та жертву.

The Economist заявляє, що Путін планує розіграти Дональда Трампа, як карту в покер, адже вважає себе кращим гравцем. Там зазначають, що "Путін ніколи не був ближчим до перемоги у війні проти України", однак незрозуміло, що для нього означає перемога. Зокрема, що в американського президента немає чіткого плану завершення війни в Україні, і його варіанти варіюються від "відключення України до збільшення військової допомоги та санкцій".

Трамп розглядає переговори як механізм, за допомогою якого він може швидко закінчити "безглузду" війну, але Путін бачить їх як етап більшого конфлікту.

"Російський лідер вважає, що він має більшу силу, ніж Україна чи НАТО. Подібно до гравця в покер, пан Путін демонструє впевненість і силу. Однак насправді його карти не такі сильні", – йдеться у статті.

Ще один удар по Україні

У CNN розкритикували Трампа та зазначили, що він "завдає ще одного удару по Україні".

"Після виключення президента Володимира Зеленського з перших переговорів США з Росією щодо припинення війни Трамп у вівторок неправдиво звинуватив Україну в розв’язанні конфлікту, який спустошив її землю та вбив тисячі людей", – зазначили у виданні.

CNN пише, що у своїх найбільш ворожих коментарях щодо українського лідера Трамп озвучив ще одну тезу президента Володимира Путіна, а саме те, що настав час виборів в Україні. Це розцінюється як намагання усунути Зеленського.

Коментарі президента США підігрівають нові побоювання в Європі, яка також була виключена з американо-російських переговорів у Саудівській Аравії, що Трамп спробує нав’язати Україні мирну угоду, яка вигідна "його другу в Кремлі".

Американське видання Politico написало, що висміювання Зеленського Трампом пов’язане з рішенням українського президента не летіти до Ер-Ріяда для додаткових переговорів з делегацією США цього тижня.

"Сьогодні я почув: "О, ну нас не запросили", – відповів Трамп на запитання про критику з боку України, ніби спрямовуючи свою відповідь на Зеленського. "Ну ви там три роки. Треба було закінчити – три роки. Ви ніколи не повинні були там бути. Тобі не варто було цього починати. Ви повинні були укласти угоду", – процитувало Politico Трампа.

Там зазначили, що цей коментар став найсуворішим засудженням Трампом української сторони.

Politico зауважує, що це сталося в той момент, коли Зеленський і лідери в усій Європі намагаються відповісти на зростання ознак того, що найважливіший союзник Києва за останні три роки, здається, більше зацікавлений у нормалізації відносин з Росією, ніж у тому, щоб Україна вистояла, і що російський президент Володимир Путін стикається з сильнішим стримуванням після початку першої від 1945 року сухопутної війни на європейській землі.

У статті зазначають, що слова Трампа про те, що українці "втомилися" від смерті та розрухи і дуже хочуть, щоб війна закінчилася, суперечили реальності по всій Україні, де обрані чиновники та значна частина населення були шоковані діями адміністрації Трампа, яка видається байдужою до долі нації.

"Серед них не лише переговори з Москвою, а й пропозиція США вимагати половину прав України на рідкісноземельні мінерали як сплату за вже отриману допомогу без гарантій безпеки в майбутньому", – йдеться у статті.

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