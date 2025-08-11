Маркарова розповіла, як діятиме Трамп на переговорах з Путіним

Посол України у США Оксана Маркарова / © Associated Press

США на переговорах з Росією діятимуть з позиції сили, і врешті буде знайдено спільне рішення для завершення війни.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю CBS News.

«Лінія фронту на сході та півдні України — це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде: на нашій території, на наших кордонах чи вже в Європі… Я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію», — наголосила вона.

Коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна, дипломатка зазначила, що Україна сподівається на успіх переговорів.

«Ми молимося за те, щоб Трамп був ефективним і досягнув відмінних результатів», — сказала Маркарова.

Вона нагадала, що Україна погоджувалася на будь-які формати припинення вогню — як повні, так і часткові.

«Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і сподіваємося, що поштовх з боку президента Трампа, а також санкційні пакети і вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії, переконають його нарешті припинити агресію», — заявила дипломатка.

Маркарова підкреслила, що президент України Володимир Зеленський з першого дня війни був відданий справі миру та готовий просувати мирний порядок денний у будь-якому форматі.

«Якщо буде потрібно, він буде присутній на зустрічах», — зазначила вона.

Водночас дипломатка наголосила, що припинення вогню завжди було ключовим кроком, щоб «зупинити вбивства і перейти до дипломатії».

Вона нагадала, що саме Росія розпочала агресію проти України, незаконно захопивши Крим та інші території, і застерегла від ідей «буферних зон» чи поділу країни.

За словами Маркарової, це застарілі концепції минулого століття.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і Путіним на Алясці, який відбудеться в п’ятницю, стане важливим випробуванням для російського диктатора.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з диктатором Путіним на Алясці.