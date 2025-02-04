Маркарова зробила заяву про підготовку до зустрічі Зеленського і Трампа

В ОП наголошують, що нібито Київ узгоджує графік з Вашингтоном.

Українське посольство у Вашингтоні працює над низкою зустрічей між представниками президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Підготовка триватиме певний час.

Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Суспільне".

"Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (у команді Трампа - Ред.) набагато більше, ніж в інших країн", - каже дипломатка.

З її слів, посольство має гарні контакти із держсекретарем Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Зауважимо, що джерело видання в Офісі президента України, що Київ зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.

Своєю чергою, очільник Білого дому заявив, що у нього заплановані зустрічі та переговори з представниками України і Росії. За повідомленням "Радіо Свободи", пізно ввечері 2 лютого Трамп сказав, що переговори з Україною та Росією проходять "досить добре".

"У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією. І я думаю, що ці дискусії насправді проходять досить добре", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи зможе Дональд Трамп примусити Путіна до миру. Очільникові Білого дому під силу переконати диктатора РФ, вважає український лідер.

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