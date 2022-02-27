Марно: у Зеленського пояснили, чому РФ наразі не здатна до продовження активного наступу на Україну

Марно: у Зеленського пояснили, чому РФ наразі не здатна до продовження активного наступу на Україну

На думку Арестовича, у росіян залишилися одна або дві спроби наступати або вчиняти активні дії проти України.

Подальша перспектива просувальних дій Росії, яка напала на Україну в ніч проти 24 лютого, наразі - марна.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав на брифінгу 27 лютого.

"На південному фронті зараз без нових просувальних дій противника. Не видно просувань противника ані в напрямку Енергодара, ані Запоріжжя чи Маріуполя. І те, що прибула до Білорусі, як стверджують російські ЗМІ, російська урядова делегація з пропозицією вести перемовини, з військової точки зору, означає лише одне - вони втратили ініціативу і зараз не здатні до продовження активних бойових дій. Я думаю, у них залишилися одна, а може дві спроби наступати або активні дії вчиняти. Бо, за моєю оцінкою та оцінкою інших військових фахівців, шалені втрати, які вони понесли, супротив ЗСУ і зірваний план перших трьох днів, показують, що подальша перспектива просувальних дій в Україні марна", - висловився Олексій Арестович.