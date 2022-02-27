Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Марно: у Зеленського пояснили, чому РФ наразі не здатна до продовження активного наступу на Україну

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Марно: у Зеленського пояснили, чому РФ наразі не здатна до продовження активного наступу на Україну

Ілюстрація / Associated Press

На думку Арестовича, у росіян залишилися одна або дві спроби наступати або вчиняти активні дії проти України.

Подальша перспектива просувальних дій Росії, яка напала на Україну в ніч проти 24 лютого, наразі - марна.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав на брифінгу 27 лютого.

"На південному фронті зараз без нових просувальних дій противника. Не видно просувань противника ані в напрямку Енергодара, ані Запоріжжя чи Маріуполя. І те, що прибула до Білорусі, як стверджують російські ЗМІ, російська урядова делегація з пропозицією вести перемовини, з військової точки зору, означає лише одне - вони втратили ініціативу і зараз не здатні до продовження активних бойових дій. Я думаю, у них залишилися одна, а може дві спроби наступати або активні дії вчиняти. Бо, за моєю оцінкою та оцінкою інших військових фахівців, шалені втрати, які вони понесли, супротив ЗСУ і зірваний план перших трьох днів, показують, що подальша перспектива просувальних дій в Україні марна", - висловився Олексій Арестович. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

На околицях Києва тривають бої та обстрілюють житлові квартали

На околицях Києва тривають бої та обстрілюють житлові квартали
Наступна публікація