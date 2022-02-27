Марно: у Зеленського пояснили, чому РФ наразі не здатна до продовження активного наступу на Україну

На думку Арестовича, у росіян залишилися одна або дві спроби наступати або вчиняти активні дії проти України.
Подальша перспектива просувальних дій Росії, яка напала на Україну в ніч проти 24 лютого, наразі - марна.
Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав на брифінгу 27 лютого.
"На південному фронті зараз без нових просувальних дій противника. Не видно просувань противника ані в напрямку Енергодара, ані Запоріжжя чи Маріуполя. І те, що прибула до Білорусі, як стверджують російські ЗМІ, російська урядова делегація з пропозицією вести перемовини, з військової точки зору, означає лише одне - вони втратили ініціативу і зараз не здатні до продовження активних бойових дій. Я думаю, у них залишилися одна, а може дві спроби наступати або активні дії вчиняти. Бо, за моєю оцінкою та оцінкою інших військових фахівців, шалені втрати, які вони понесли, супротив ЗСУ і зірваний план перших трьох днів, показують, що подальша перспектива просувальних дій в Україні марна", - висловився Олексій Арестович.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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