Маск насправді не скасував обмеження Starlink для України — Politico

Маск не скасував рішення / © Associated Press

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Starlink досі обмежений для України. Хоча Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск скасував обмеження швидкості. Деякі українські пілоти дронів повідомили про помітне покращення, однак все ще спостерігаються «постійні перебої у зв’язку».

Про це пише Politico.

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Станом на ранок 23 жовтня українські перехоплювачі досі не можуть використовувати інтернет на високій швидкості для збиття російських ударних безпілотників або проведення операцій на середині дистанції.

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Раніше президент США Дональд Трамп запевнив, що засновник SpaceX Ілон Маск зняв обмеження швидкості для своєї служби Starshield.

«Ранкові випробування показують, що обмеження швидкості 140–160 км/год все ще діють, а навігація працює неправильно», – сказав український урядовець на умовах анонімності.

«Станом на ранок випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год все ще спостерігаються. Наразі немає підтвердження того, що обмеження були зняті», – зазначив чиновник Міністерства оборони.

Українські підрозділи безпілотників почали тестувати обмеження швидкості з вечора четверга, після того, як Трамп повідомив журналістам, що Маск відновив Starlink. Хоча деякі тести зафіксували швидкість до 200 км/год над Чорним морем і відзначили покращення, дрони все одно швидко втрачали сигнал, перевищуючи обмеження швидкості 160 км/год.

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«Отже, ключовий момент: ми розганяємося вище 180 км/год, летимо кілька хвилин, зв'язок обривається. Він падає до 140–150 км/год, а потім відновлюється — але ситуація краща. Він працює краще, але з постійними перервами зв'язку», — пояснив пілот безпілотника з провідного підрозділу БпЛА України «Птахи Мадяра».

Обмеження Starlink в Україні — що відомо

Обмеження швидкості Starshield, сервісу Starlink, розробленого для військових цілей, зупинило ключові операції, Україна не може збивати реактивні "Шахеди". Раніше у ЗМІ із посиланням на поінформовані джерела повідомили, що Ілон Маск особисто наказав обмежити Starlink для України.

Маск заявив, що уряд США контролює Starshield, тоді як державний секретар США Марко Рубіо зауважив, що адміністрація не може давати вказівки SpaceX чи Маску щодо обмежень або уповільнення послуг Starlink в Україні, оскільки це приватна компанія.

Президент України Володимир Зеленський стверджував, що обмеження Starlink було спланованою операцією, спрямованою на обмеження швидкості роботи Starshield над Україною. За його словами, йому кілька днів не пояснювали, чому це сталося.

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Згодом у Wall Street Journal повідомили, що Трамп зателефонував Маску та попросив його відновити Starlink для України.

«Я не хочу цього говорити. Це дуже цікава ситуація. Мої стосунки з Ілоном дуже хороші. Я не хочу коментувати, чи дзвонив я, чи хтось інший. Суть у тому, що він його повернув», – прокоментував Трамп журналістам.

Володимир Зеленський заявив, що США наразі не відновили повноцінну роботу супутникового зв’язку Starlink в Україні. Однак профільні фахівці та дипломати продовжують працювати над цим питанням.

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