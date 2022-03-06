Маск пообіцяв Зеленському нову партію Starlink для забезпечення зруйнованих міст Інтернетом

В Україні вже працює Starlink.

До України їде чергова партія систем Starlink, щоб забезпечити супутниковим Інтернетом зруйновані міста.

"Поговорив з Ілоном Масклом. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також "обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни".

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